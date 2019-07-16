В Тюменской области растёт количество предприятий, занимающихся импортозамещением

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-16T15:51:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество предприятий, которые занимаются импортозамещением в Тюменской области, с 2014 года увеличился почти до сотни. В 2018 году производством импортозамещающей продукции начали заниматься 8 предприятий, в этом году – 3. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сегодня 88 предприятий региона участвуют в реализации 15-ти из 22-х федеральных отраслевых планов импортозамещения.

Сегодня в регионе реализуется 74 проекта, направленных на организацию выпуска 154 критичных импортозамещающих номенклатур промышленной продукции. Также вне рамок федеральных отраслевых планов импортозамещения в Тюменской области 64 предприятия реализуют 98 проектов по производству импортозамещающей продукции. Более сотни замещённых номенклатур промышленной продукции выпускается машиностроительными предприятиями региона, которые обеспечивают нефтегазовую отрасль Западной Сибири.

Самые эффективные результаты при налаживании выпуска востребованной продукции связаны с «целевым» импортозамещением, разработкой и внедрением в серийное производство региональными промышленными предприятиями аналогов импортного оборудования для нужд крупных заказчиков нефтегазовой сфере. С 2017 года Правительством Тюменской области и компаний, занятых в сфере ТЭК, реализуются дорожные карты мероприятий проектов по расширению использования продукции (в т.ч. импортозамещающей, высокотехнологичной, инновационной) предприятий и организаций Тюменской области.

Отметим, что общий объем закупок, в т.ч. импортозамещающей продукции, у предприятий Тюменской области нефтегазовыми компаниями за 2018 год превысил 90,7 млрд. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU