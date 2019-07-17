2019-07-17T08:09:29+03:00
Происшествия

Житель Тюменской области из ревности порезал ножом руки своей возлюбленной

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец приревновал подругу и порезал ее ножом.Тюменец приревновал подругу и порезал ее ножом.Фото: Ольга Крыльцова
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Житель Тюменской области угрожал убийством своей второй половине, когда та направилась к другому мужчине. А после и вовсе схватился за нож.

– В тот вечер ялуторовчанин со своей пассией распивали спиртное у одной из родственниц. Не дождавшись окончания застолья, 49-летняя женщина отправилась в гости к их общему знакомому. Глава семейства, приревновав свою вторую половину, направился вслед за ней. Уговоры пойти домой оказались безуспешными. Мужчина, угрожая убийством, схватил кухонный нож и ударил несколько раз сожительнице по руке, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, добавив, что потерпевшей понадобилась медицинская помощь.

В отношении ревнивца было возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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