В Тюмени ищут владельцев красных автомобилей

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-17T07:42:18+03:00

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В Тюмени открыт сбор заявок на Парад красных машин. Он состоится 27 июля в рамках Дня города.

– В День города Тюмени пройдет яркое имиджевое событие региона – Парад Красных Машин. Это один из самых красивых и масштабных флешмобов России. Уже третий год подряд «Радио Красная Армия» собирает сотни участников со всей Тюмени, чтобы красной колонной проехать по самому центру города. Из года в год число участников парада только растет, – рассказали в организаторы мероприятия.

Они отмечают, что время на сбор заявок ограничено. Оставить заявку можно здесь.

Напомним, в позапрошлом году в колонне участвовали более 150 автомобилей всех оттенков красного. Возглавляли их пожарные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU