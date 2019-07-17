В Тюмени ищут владельцев красных автомобилей
В Тюмени открыт сбор заявок на Парад красных машин. Он состоится 27 июля в рамках Дня города.
– В День города Тюмени пройдет яркое имиджевое событие региона – Парад Красных Машин. Это один из самых красивых и масштабных флешмобов России. Уже третий год подряд «Радио Красная Армия» собирает сотни участников со всей Тюмени, чтобы красной колонной проехать по самому центру города. Из года в год число участников парада только растет, – рассказали в организаторы мероприятия.
Они отмечают, что время на сбор заявок ограничено. Оставить заявку можно здесь.
Напомним, в позапрошлом году в колонне участвовали более 150 автомобилей всех оттенков красного. Возглавляли их пожарные автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU