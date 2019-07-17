Погода на 17 июля в Тюмени: ясно и солнечно

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-17T05:00:19+03:00

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Сегодня, 17 июля, в Тюмени осадков не ожидается. Небо будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками.

Температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем потеплеет до 26 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +27. Вечером столбик термометра опустится до отметки +18 градусов. Ветер западный, переходящий в северо-западный 2-5 метров в секунду.

17 июля отмечается день памяти великого князя Андрея Боголюбского. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень рано наступит. Этот день определял погоду 11 августа: «Каков Андрей – таков и Калинник (11 августа)». Наши предки в этот день наблюдали, как «играет месяц». Если он был виден при восходе, казался перебегающим с места на место, изменяя свой цвет и прячась в облака, такая «игра», как считалось, предшествовала хорошему урожаю.

ИСТОЧНИК KP.RU