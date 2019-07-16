2019-07-16T15:54:25+03:00
Происшествия

Пострадавший в тяжелом состоянии: под Тюменью произошло жесткое ДТП

Мужчину будут оперировать
Вадим Бегун
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Тюменца доставали из искореженной машины после ДТП. Фото - скриншот из видео.Тюменца доставали из искореженной машины после ДТП. Фото - скриншот из видео.
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В поселке Боровский столкнулись «Хонда» и «Тойота». По предварительным данным, водитель «Хонды» выехал на встречку.

– На улице Трактовой в Боровском произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина получил тяжелую травму, его вырезали из искореженной машины, – рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области.

В департаменте здравоохранения региона подтвердили наличие травм у пострадавших.

– Вызов поступил в 13.46, бригада скорой помощи прибыла в 13.54. Двоих пациентов доставили в ОКБ№2. У одного пострадавшего исключили черепно-мозговую травму и после оказания необходимой медицинской помощи направили на амбулаторное наблюдение. Состояние второго на данный момент оценивается как тяжелое, он был госпитализирован в реанимацию, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что тюменца по экстренным показаниям направили на операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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