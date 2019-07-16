2019-07-16T17:28:16+03:00
Звезды

Тюменцы, знакомые с творчеством Ершова, могут выиграть электросамокат

Претендентам на приз нужно ответить на вопросы по сказке «Конек-Горбунок»
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»
Изменить размер текста:

В Тюменской области запустили интерактивную игру, приуроченную сразу к двум знаменательным для региона датам – 75-летию образования субьекта и 185-летию первого издания знаменитой сказки Петра Ершова. Победители получат ценный приз – электросамокат.

Игра проходит на сайте конек-горбунок.рф. Чтобы принять в ней участие, необходимо зарегистрироваться и ответить на 22 вопроса, посвященных «Коньку-Горбунку». Викторина рассчитана на детей от 6 до 13 лет включительно, однако помогать им могут и взрослые члены семьи.

- Мы будем очень рады, если участие в игре примут не только жители Тюменской области, но и проживающие в других регионах и даже граждане иностранных государств – ведь «Конек-Горбунок» переведен на десятки языков, сказку знают и любят во всем мире. Хотелось бы, чтобы после игры у ее участников появилось желание приехать в Тюменскую область и посетить те места, где родился, жил и работал Петр Ершов», - рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок», секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Помимо электросамоката, набравших наибольшее количество баллов ждут и 30 других призов. Ответив на вопросы, нужно поделиться результатом в социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #горбунок72, в комментариях, указав имя, фамилию, возраст и место проживания. Страница пользователя время конкурса должна быть открыта.

Конкурсы стартовал с 15 июля и завершится 9 августа 2019 года, когда и будут победители в прямом эфире в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В регионе дан старт масштабному проекту «Тюменский дворбэнд»
Тюменские пенсионеры из отдалённых территорий смогут быстрее добираться до медучреждений
Пострадавший в тяжелом состоянии: под Тюменью произошло жесткое ДТП
В Тюменской области растёт количество предприятий, занимающихся импортозамещением
В Тюмени водитель жестоко избил пешеходов, которых до этого чуть не сбил
Более трех тысяч новых контейнерных площадок появится в Тюменской области к осени
В Тюменской области будут производить больше вафель, мармелада и пряников
Тюменские предприятия вернулись с ИННОПРОМА-2019 с новыми контрактами
В Тюменской области откроют самый протяженный туристический маршрут в мире
В Тюменской области к следующему году заработают еще два мусоросортировочных завода
Известную риэлтерскую компанию Тюмени оштрафовали за нарушение законодательства
Тюменец переломал ребра своему отцу в ходе ссоры
В Ишиме утонул одиннадцатилетний мальчик
На тюменской набережной воссоздадут «форсирование реки Свирь»