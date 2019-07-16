Тюменцы, знакомые с творчеством Ершова, могут выиграть электросамокат

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-16T17:28:16+03:00

Претендентам на приз нужно ответить на вопросы по сказке «Конек-Горбунок»

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В Тюменской области запустили интерактивную игру, приуроченную сразу к двум знаменательным для региона датам – 75-летию образования субьекта и 185-летию первого издания знаменитой сказки Петра Ершова. Победители получат ценный приз – электросамокат.

Игра проходит на сайте конек-горбунок.рф. Чтобы принять в ней участие, необходимо зарегистрироваться и ответить на 22 вопроса, посвященных «Коньку-Горбунку». Викторина рассчитана на детей от 6 до 13 лет включительно, однако помогать им могут и взрослые члены семьи.

- Мы будем очень рады, если участие в игре примут не только жители Тюменской области, но и проживающие в других регионах и даже граждане иностранных государств – ведь «Конек-Горбунок» переведен на десятки языков, сказку знают и любят во всем мире. Хотелось бы, чтобы после игры у ее участников появилось желание приехать в Тюменскую область и посетить те места, где родился, жил и работал Петр Ершов», - рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок», секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Помимо электросамоката, набравших наибольшее количество баллов ждут и 30 других призов. Ответив на вопросы, нужно поделиться результатом в социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #горбунок72, в комментариях, указав имя, фамилию, возраст и место проживания. Страница пользователя время конкурса должна быть открыта.

Конкурсы стартовал с 15 июля и завершится 9 августа 2019 года, когда и будут победители в прямом эфире в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU