В Тюмени водитель жестоко избил пешеходов, которых до этого чуть не сбил

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-16T15:38:39+03:00

Тюменец чуть не сбил пешеходов, а потом решил их проучить. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени водитель жестоко избил пару, которую до этого чуть не задавил. Ему может грозить уголовная ответственность.

В отдел полиции №4 Тюмени обратился мужчина, который пояснил, что пострадал от водителя.

– Потерпевший вместе со своей девушкой пытались перейти дорогу в неположенном месте. Автомобилист сумел избежать наезд на пешеходов, однако это стало причиной конфликта. 29-летний водитель вышел из машины и нанес несколько ударов паре, а затем уехал, – рассказала пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

Позже блюстителям порядка удалось установить номер машины и задержать водителя. По этому факту возбуждено административное производство. В настоящее время полицейские ждут результаты экспертизы, на основании которой будет определена степень причиненного вреда здоровью. Дело может переквалифицироваться в уголовное.

ИСТОЧНИК KP.RU