СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-16T15:11:04+03:00

В Тюменской области будут производить больше вафель, мармелада и пряников Фото: pixabay.com

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Новый инвестиционный проект по строительству цеха производства кондитерских изделий реализуется на территории Тюмени, при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, «вкусным» проектом занялся индивидуальный предприниматель Равил Бинятов.

Проект предполагает строительство цеха площадью 1480 кв.м с расчётным объёмом производства 3,45 тонны кондитерских изделий в сутки, а также два складских здания под размещение сырья. В новом цехе планируется производить 11 видов пряников, 10 видов кексов, 8 видов вафель, 4 вида мармелада, 24 вида печенья и 12 видов пирожных.

Сегодня основное здание и первый склад уже возведены, закуплено основное оборудование для производства. Ведется строительство 2-го склада, осуществляется благоустройство территории. Планируется, что новый инвестпроект будет реализован до конца 2019 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что в Ишиме завершается первый этап реализации нового инвестиционного проекта ООО «Слада», который находится на сопровождении «Инвестиционного агентства Тюменской области». Для расширения бизнеса три года назад предприниматели выкупили имущественный комплекс площадью 50 тысяч кв. метров на бывшей площадке Ишимского машиностроительного завода. В конце года начнутся работы по подготовке к переносу существующих производственных мощностей «Слады» на обновлённую площадку. Благодаря открытию новых площадей, увеличатся объёмы производства кондитерских изделий, а к 2022 году, когда все работы будут полностью окончены, будет создано 300 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU