Тюменские предприятия вернулись с ИННОПРОМА-2019 с новыми контрактами

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-16T15:01:10+03:00

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Экспортный потенциал Тюменской области презентовала делегация региона на 10-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая на днях завершилась в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в состав делегации вошли компании ООО «Орион», ООО «Неокомпозит» и ООО «СибСтрой-Экология», которые представили свою продукцию и новые технологические решения на выставочном стенде.

Представители компаний провели переговоры с компаниями и организациями Австрии, Германии, Италии, Великобритании, Словакии, Казахстана, Турции, Южной Кореи и других государств. Представители экспертного промышленного и научного сообщества, российские и иностранные компании представители органов власти иностранных государств посетили стенд Тюменской области и ознакомились с потенциалом нашего региона. Ключевое мероприятие деловой программы – Российско-Турецкий промышленный форум.

Компании договорились о заключении новых контрактов на поставку, увеличении отгрузок по действующим контрактам, обсудили новые проекты и законодательные инициативы, а также провели переговоры с крупными компаниями и институтами по вопросам сотрудничества в научной сфере и с финансовыми организациями.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что регион презентовал свой инвестиционный, экспортный, научно-образовательный и туристический потенциал на VI Российско-Китайском ЭКСПО, который прошёл в городе Харбин. Мероприятие прошло под девизом «Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее».

ИСТОЧНИК KP.RU