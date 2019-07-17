Тюменец чуть не убил соседку топором за то, что она растопила его баню
В Тюмени пенсионерка решила попариться в соседской бане. Однако хозяина постройки такое желание женщины удивило. Он схватился за топор.
В полицию областной столицы поступил звонок от 63-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ей угрожают убийством.
– Потерпевшая периодически приходит в гости к соседу и пользуется его баней. В тот день она самостоятельно начала растапливать баню, так как мужчина был пьян. Позже во двор вышел подозреваемый, который возмутился тем, что женщина хозяйничает на чужой территории. Злоумышленник схватил топор и начал угрожал расправой. Тогда пенсионерка побежала к себе домой, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В отношении 57-летнего жителя областной столицы завели уголовное дело. Он может сесть в тюрьму на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU