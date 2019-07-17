2019-07-17T08:07:50+03:00
Происшествия

Тюменец чуть не убил соседку топором за то, что она растопила его баню

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка хотела попариться в чужой бане, но из дома вышел хозяин. Фото - pixabay.com.Тюменка хотела попариться в чужой бане, но из дома вышел хозяин. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени пенсионерка решила попариться в соседской бане. Однако хозяина постройки такое желание женщины удивило. Он схватился за топор.

В полицию областной столицы поступил звонок от 63-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ей угрожают убийством.

– Потерпевшая периодически приходит в гости к соседу и пользуется его баней. В тот день она самостоятельно начала растапливать баню, так как мужчина был пьян. Позже во двор вышел подозреваемый, который возмутился тем, что женщина хозяйничает на чужой территории. Злоумышленник схватил топор и начал угрожал расправой. Тогда пенсионерка побежала к себе домой, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении 57-летнего жителя областной столицы завели уголовное дело. Он может сесть в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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