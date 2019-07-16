Более трех тысяч новых контейнерных площадок появится в Тюменской области к осени

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-16T15:22:59+03:00

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В Тюменской области не хватает более 8,1 тысяч контейнерных площадок. К такой цифре в ходе инвентаризации всех населенных пунктов региона пришли в областном департаменте недропользования и экологии. Пока средства выделены на то, чтобы покрыть 45% от необходимой потребности, а это почти 3,7 тысяч площадок. Их обещают построить к началу осени, о чем заявила на пресс-конференции директор департамента Жанна Злобина.

- В ближайшие два года дополнительные контейнерные площадки будут оборудованы во всех населенных пунктах в том количестве, которое требуется по нашим расчетам. На площадках в сельской местности для удобства жителей также установят бункеры, куда можно будет складировать растительный и строительный мусор, - сообщила она.

Если говорить о контейнерах, то по данным регионального оператора ОО «ТЭО», для охвата всего населения области нужно более 30 тысяч штук, а на 1 июня их было только 20 тысяч. То есть потребность составляет 11,5 тысяч. Регоператор установил с 1 января 7,1 тысяч контейнеров, до конца августа обещает поставить еще 1852 тысячи в разных муниципалитетах. Вся потребность жителей области будет закрыта в течение 2019-2020 годов.

По словам генерального директора ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, новой услугой пользуются 1147 населенных пунктов или 94% населения региона. В июле услуга будет доступна жителям оставшихся населенных пунктов в Аромашевском, Тобольском и Вагайском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU