В Тюменской области к следующему году заработают еще два мусоросортировочных завода

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-16T14:43:20+03:00

Со следующего года в действие приведут еще два мусоросортировочных завода – в Ишиме и Тобольске Фото: Лидия Шумкова

Изменить размер текста: A A

Пока в регионе действует лишь один мусоросортировочный завод в Тюмени. Но со следующего года в действие приведут еще два таких завода – в Ишиме и Тобольске, а также запустят мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске.

Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин, завод в Тобольске уже готов на 80%. Он будет введен в эксплуатацию в 2019 году, как и мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Завод в Ишиме запустят в первом квартале 2020 года.

- В конце июля-начале августа в Тобольске мы рассчитываем выйти на благоустройство территории и завершить пусконаладочные работы. В сентябре отдадим документы на ввод в эксплуатацию, а в октябре получим разрешение, - рассказал он подробности.

С ишимским заводом были небольшие проблемы из-за земельного участка, но сейчас, по словам руководителя «ТЭО», все разрешилось. До конца года там закончатся строительно-монтажные работы, а ориентировочно в феврале произойдет ввод в эксплуатацию.

Напомним, мусоросортировочный завод в Тобольске будет иметь мощность 40 тысяч тонн в год или 9,1 тонну в час. Ишимский завод чуть поменьше – 25 тысяч тонн в год или 5,7 тонн в час. Мусороперегрузочная станция в Ялуторовске – это мобильная установка мощностью 25 тысяч тонн в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени собрали уже 207 тысяч тонн отходов. А еще планируют с опережением ликвидировать все мусорные свалки. О результатах «мусорной реформы», которая действует с начала года, читайте в материале «КП-Тюмень» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU