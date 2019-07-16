В Тюменской области откроют самый протяженный туристический маршрут в мире

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-16T14:52:07+03:00

Новый туристический маршрут, который пройдет через Тюмень, станет самым протяженным в мире. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюменской области протестируют уральскую и сибирскую часть самого протяженного в мире маршрута. Регион уже готовится к предстоящему тест-драйву.

– В рамках пилотного маршрута путешественники проедут 12 тысяч километров по следам Витуса Беринга. Путь пролегает через включает 58 населенных пунктов, находящихся на Сибирском тракте и вблизи озера Байкал.

В течение 39 дней команда проедет через территории Республик Бурятия и Хакасия, Алтайского, Красноярского и Пермского края, Свердловской, Томской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Челябинская областей, – рассказали в региональном Туристско-информационном центре.

Там добавили, собранный в ходе экспедиции материал станет основой для туристских маршрутов, реконструирующих пути Камчатских экспедиций.

ИСТОЧНИК KP.RU