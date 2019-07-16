В Тюменской области откроют самый протяженный туристический маршрут в мире
В Тюменской области протестируют уральскую и сибирскую часть самого протяженного в мире маршрута. Регион уже готовится к предстоящему тест-драйву.
– В рамках пилотного маршрута путешественники проедут 12 тысяч километров по следам Витуса Беринга. Путь пролегает через включает 58 населенных пунктов, находящихся на Сибирском тракте и вблизи озера Байкал.
В течение 39 дней команда проедет через территории Республик Бурятия и Хакасия, Алтайского, Красноярского и Пермского края, Свердловской, Томской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Челябинская областей, – рассказали в региональном Туристско-информационном центре.
Там добавили, собранный в ходе экспедиции материал станет основой для туристских маршрутов, реконструирующих пути Камчатских экспедиций.
ИСТОЧНИК KP.RU