Тюменец переломал ребра своему отцу в ходе ссоры

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-16T14:04:37+03:00

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В Тюменской области молодой человек сломал четыре ребра своему отцу. Родственники не могли посидеть дома спокойно.

В дежурную часть полиции Голышмановского городского округа обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что сын причинил ему телесные повреждения.

– Потерпевший, находясь дома, поссорился со своим 22-летним сыном. Тот из-за возникших личных неприязненных отношений нанес удар родителю доской в область ребер. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом четырех ребер, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемый был задержан полицейскими в течение суток. Он дал признательные показания. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU