На тюменской набережной воссоздадут «форсирование реки Свирь»

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-16T13:21:44+03:00

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В День города в Тюмени пройдет «форсирование реки Свирь». Пехотинцы воссоздадут известное событие Великой Отечественной войны.

– Это сражение знаменательно тем, что в нем участвовали наши земляки – бойцы 368-й стрелковой дивизии, сформированной в Тюмени осенью 1941 года. В 1944-м солдат наградили орденами Боевого Красного Знамени за образцовое выполнение заданий командования при форсировании реки Свирь, – рассказали в Тюменской областной общественной организации «Союз морских пехотинцев».

Там отметили, что кроме этого, жители и гости города увидят военную технику времен Великой Отечественной войны, выставку вооружения. Также для них подготовят концертную программу. Мероприятие состоится на набережной Туры 27 июля в 19.30.

СПРАВКА КП

Свирско-Петрозаводская операция - наступательная операция советских войск против финских войск в южной Карелии в ходе Великой Отечественной войны. В результате операции русские нанесли поражение противнику, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на 110-250 километров, освободили большую часть Карело-Финской ССР и, тем самым, создали предпосылки для выхода Финляндии из войны.

ИСТОЧНИК KP.RU