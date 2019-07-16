2019-07-16T13:21:44+03:00
Звезды

На тюменской набережной воссоздадут «форсирование реки Свирь»

Военно-историческую реконструкцию организует «Союз морских пехотинцев»
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские пехотинцы собираются формировать реку Свирь Фото - Тюменская областная общественная организация «Союз морских пехотинцев».Тюменские пехотинцы собираются формировать реку Свирь Фото - Тюменская областная общественная организация «Союз морских пехотинцев».
Изменить размер текста:

В День города в Тюмени пройдет «форсирование реки Свирь». Пехотинцы воссоздадут известное событие Великой Отечественной войны.

– Это сражение знаменательно тем, что в нем участвовали наши земляки – бойцы 368-й стрелковой дивизии, сформированной в Тюмени осенью 1941 года. В 1944-м солдат наградили орденами Боевого Красного Знамени за образцовое выполнение заданий командования при форсировании реки Свирь, – рассказали в Тюменской областной общественной организации «Союз морских пехотинцев».

Там отметили, что кроме этого, жители и гости города увидят военную технику времен Великой Отечественной войны, выставку вооружения. Также для них подготовят концертную программу. Мероприятие состоится на набережной Туры 27 июля в 19.30.

СПРАВКА КП

Свирско-Петрозаводская операция - наступательная операция советских войск против финских войск в южной Карелии в ходе Великой Отечественной войны. В результате операции русские нанесли поражение противнику, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на 110-250 километров, освободили большую часть Карело-Финской ССР и, тем самым, создали предпосылки для выхода Финляндии из войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пострадавший в тяжелом состоянии: под Тюменью произошло жесткое ДТП
В Тюменской области растёт количество предприятий, занимающихся импортозамещением
В Тюмени водитель жестоко избил пешеходов, которых до этого чуть не сбил
Более трех тысяч новых контейнерных площадок появится в Тюменской области к осени
В Тюменской области будут производить больше вафель, мармелада и пряников
Тюменские предприятия вернулись с ИННОПРОМА-2019 с новыми контрактами
В Тюменской области откроют самый протяженный туристический маршрут в мире
В Тюменской области к следующему году заработают еще два мусоросортировочных завода
Известную риэлтерскую компанию Тюмени оштрафовали за нарушение законодательства
Тюменец переломал ребра своему отцу в ходе ссоры
В Ишиме утонул одиннадцатилетний мальчик