Тюменские тепловики обнаружили повреждения на городских сетях

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-16T12:26:02+03:00

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Накануне, 15 июля, в Тюмени завершился четвертый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Было выявлено и устранено 14 повреждений магистральных и распределительных трасс.

Гидравлические испытания тепловых сетей начались 20 мая и продлятся до 26 августа. По результатам проверки трасс на прочность и плотность к настоящему времени устранили 35 повреждений на магистральных сетях и 51 – на распределительных. За этот же период проведен профилактический ремонт 23 котельных установок, передает Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания.

В компании отметили, что горячее водоснабжение в периметре проведения испытаний восстановлено.

Напомним, вчера, 15 июля, стартовал пятый этап опрессовок, в контуре которого южная часть города, шестой микрорайон, часть улицы Московский тракт и Волгоградской. Под ограничение горячего водоснабжения на две недели попали 375 жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU