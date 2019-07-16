Полицейские Тюмени получили автомобили для перевозки подозреваемых
Полицейские Тюменского региона получили в свое распоряжение 20 автомобилей. Им поручили бережно относиться к технике.
– В этих машинах будут перевозить подозреваемых и обвиняемых. Их передали представителям конвойных подразделений территориальных органов управления, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что техническая оснащенность органов внутренних дел играет важную роль в деле борьбы с преступностью. Сотрудников призвали бережно относится к полученной технике и строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее тюменские полицейские получили ключи от 27 новых автомобилей. Все они оснащены современной техникой, радиостанциями, а также средствами подачи звуковых сигналов.
ИСТОЧНИК KP.RU