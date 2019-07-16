2019-07-16T12:58:28+03:00
Общество

Полицейские Тюмени получили автомобили для перевозки подозреваемых

Автопарк пополнился на двумя десятками машин
Вадим Бегун
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Конвоиры получили авто для перевозки подозреваемых в Тюмени .Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.Конвоиры получили авто для перевозки подозреваемых в Тюмени .Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.
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Полицейские Тюменского региона получили в свое распоряжение 20 автомобилей. Им поручили бережно относиться к технике.

– В этих машинах будут перевозить подозреваемых и обвиняемых. Их передали представителям конвойных подразделений территориальных органов управления, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что техническая оснащенность органов внутренних дел играет важную роль в деле борьбы с преступностью. Сотрудников призвали бережно относится к полученной технике и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее тюменские полицейские получили ключи от 27 новых автомобилей. Все они оснащены современной техникой, радиостанциями, а также средствами подачи звуковых сигналов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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