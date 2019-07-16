2019-07-16T12:02:15+03:00
Общество

Сквер Якова Неумоева благоустроят в Тюмени

Работы разделены на два этапа
Вадим Бегун
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В Тюмени приступили к благоустройству крупного объекта. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени приступили к благоустройству крупного объекта. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени приступили к благоустройству сквера Якова Неумоева. Для посетителей его откроют ко дню 75-летия Великой Победы.

В этом году на объекте будут проведены основные работы, а в апреле следующего здесь установят скульптурные композиции.

– В сквере уже кипит работа. Сейчас рабочие освобождают территорию для демонтажа существующих покрытий, производится защита деревьев от техники. На центральной аллее разместится композиция «Мы победили», которая будет состоять из 27 стел, символизирующих предприятия, которые в годы Великой Отечественной войны выпускали свою продукцию на территории областного центра, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Также там сообщили, что проект предусматривает новое освещение, видеонаблюдение и водоотведение. Здесь появится площадка для выгула домашних животных, отвечающая всем современным требованиям. Также в сквере будут размещены два нестационарных торговых объекта и туалет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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