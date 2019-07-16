2019-07-16T09:57:43+03:00
Общество

Тюменский росгвардеец спас женщину, которая попала под поезд

Женщина получила серьезную травму ноги
Вадим Бегун
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Тюменский ОМОНовец спас жизнь женщине. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.Тюменский ОМОНовец спас жизнь женщине. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
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Начальник медицинской части тюменского ОМОНа в Екатеринбурге спас жизнь женщине, которая попала под поезд. Майору выразили слова благодарности.

На днях сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по Тюменской области вернулись домой после командировки в Северо-Кавказский регион. С возвращением их поздравил руководитель ведомства полковник полиции Евгений Симаков. Он выразил слова благодарности начальнику медицинской части ОМОН майору полиции Сергею Р. Оказалось, что мужчина оказал экстренную помощь сотруднику железнодорожной станции Свердловск при следовании отряда в пункт постоянной дислокации.

– Женщина, переходя железнодорожное полотно, попала под локомотив поезда и получила серьезную травму ноги. Товарищ майор поступил как истинный офицер, будучи верным присяге и клятве Гиппократа. Он, не задумываясь ни на секунду, поспешил на помощь, оказав ее экстренно и профессионально, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Там также сообщили, что в этот день более 10 бойцов были награждены благодарностями, нагрудным знаком «Участник боевых действий» и медалью «20 лет Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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