2019-07-16T08:18:54+03:00
Происшествия

Тюменец вместо телефона получил в посылке одеколон

Мужчина стал жертвой мошенника
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец получил в посылке одеколон, хотя заказывал сотовый телефон. Фото - pixabay.com.Тюменец получил в посылке одеколон, хотя заказывал сотовый телефон. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Житель Тюменской области заказал через интернет сотовый телефон. Каково было его удивление, когда сотового он там не обнаружил.

– 36-летний житель Голышманово заказал через интернет-сайт мобильный телефон. В отделении «Почты России» мужчина получил товар и заплатил за него более 4 тысяч рублей. Но в полученной посылке находился одеколон. Потерпевший понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время принимаются меры для установления личности мошенника. По этому факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком на срок до двух лет.

В пресс-службе добавили, что несмотря на постоянные предостережения полицейских, жители округа продолжают становиться жертвами мошенников. Те в свою очередь разрабатывают все более изощренные способы совершения обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский росгвардеец спас женщину, которая попала под поезд
В больнице скончался водитель мотоцикла, совершивший ДТП у торгового центра в Тюмени
Самолеты тюменского авиационного клуба пойдут с молотка для погашения долгов по зарплате
В Тюмени молодой человек погиб в утренней аварии на мотоцикле
Семейный фестиваль прошел в Тюмени
Безработный тюменец решил заработать на жизнь хищением деталей от трактора
Тюменцам рассказали, как защититься от жары
Более ста тюменцев выполнили нормативы ГТО на пляже
Погода на 16 июля в Тюмени: будет пекло
Полуголая женщина, купающаяся в фонтане в центре Тюмени, возмутила горожан
Супружеская пара из Тюменской области выиграла в лотерею загородный дом
Тюменские автоинспекторы проверят, как водители междугородних автобусов соблюдают ПДД
АО «Транснефть – Сибирь» осуществило выпуск мальков стерляди в реку Тобол