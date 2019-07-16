Тюменец вместо телефона получил в посылке одеколон

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-16T08:18:54+03:00

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Житель Тюменской области заказал через интернет сотовый телефон. Каково было его удивление, когда сотового он там не обнаружил.

– 36-летний житель Голышманово заказал через интернет-сайт мобильный телефон. В отделении «Почты России» мужчина получил товар и заплатил за него более 4 тысяч рублей. Но в полученной посылке находился одеколон. Потерпевший понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время принимаются меры для установления личности мошенника. По этому факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком на срок до двух лет.

В пресс-службе добавили, что несмотря на постоянные предостережения полицейских, жители округа продолжают становиться жертвами мошенников. Те в свою очередь разрабатывают все более изощренные способы совершения обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU