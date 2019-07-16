Семейный фестиваль прошел в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-16T07:39:58+03:00

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В Гилевской роще прошел второй семейный фестиваль «На газоне». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности.

По всей площадке развернулись самые разные станции на любой вкус – творческие мастер-классы, «Веселые старты», интерактивное шоу мыльных пузырей, занятия фитнесом, бойцовские состязания по сумо, гигантские настольные игры. Взрослые наряду с детьми принимали активное участие, общались и заводили новые знакомства. Участниками мероприятия стали около 200 человек.

– Мы рады, что наш фестиваль посетило такое большое количество семей – участники прошлогоднего праздника и новые лица, – отмечает руководитель службы по развитию социального проектирования, семейных технологий, просвещения и кадрового потенциала Регионального центра «Семья» Татьяна Бабушкина. – Мы вдохновляемся нашими семьями, они – наш главный стимул из года в год становиться лучше и вкладывать все силы в организацию подобных праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU