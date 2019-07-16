2019-07-16T05:00:24+03:00
Общество

Погода на 16 июля в Тюмени: будет пекло

Осадки не ожидаются
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы будут изнывать от жары.Тюменцы будут изнывать от жары.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 июля, в Тюмени утром будет небольшая облачность, но продлится она недолго. Днем и вечером ожидается ясная погода. Не будет и намека на дождь.

Температура воздуха ночью составит +21, +23 градусов, днем потеплеет до 24 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +26. Вечером столбик термометра опустится до отметки +18 градусов. Ветер юго-восточный, переходящий в западный 2-5 метров в секунду.

16 июля почитается память благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам рассказали, как защититься от жары
Более ста тюменцев выполнили нормативы ГТО на пляже
Полуголая женщина, купающаяся в фонтане в центре Тюмени, возмутила горожан
Супружеская пара из Тюменской области выиграла в лотерею загородный дом
Тюменские автоинспекторы проверят, как водители междугородних автобусов соблюдают ПДД
АО «Транснефть – Сибирь» осуществило выпуск мальков стерляди в реку Тобол
Молодые музыканты из России стали обладателями наград фестиваля Kustendorf CLASSIC
Работодатели выплатили тюменцам зарплаты на полмиллиарда рублей
Тюменскую юрфирму оштрафовали за неправильно составленную претензию
Врачи рассказали о состоянии тюменцев, пострадавших в аварии на Старотобольском тракте
Тюменским школьникам напомнили о важности профессиональных навыков
В Тюмени заведут необычные часы
Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
Стало плохо от жары: за выходные тюменцы вызывали "скорую" на улицу более трехсот раз
В Тюмени жителей Мельникайте на две недели оставят без горячей воды
Тюменцы собираются вынести шпалы из лесополосы у железной дороги
Тюменцев переселят из аварийного жилья благодаря субсидии
Два человека погибло в пожарах на минувшей неделе в Тюменской области
В учебном хозяйстве известного тюменского университета выявлены многочисленные нарушения
Тюменские коммунальщики спасают городские цветы, страдающие от жары
В Тобольске установят тысячу контейнеров для мусора
Тюменского бизнесмена не пустили за границу из-за огромного долга за свет
Лежали на парковке: два тюменца порубили друг друга топором
На тротуарах в Тюмени появились подсказки для пешеходов
Более четырех гектаров конопли уничтожили тюменские полицейские
Спасатели на тюменской набережной рассказывают горожанам о безопасности на воде