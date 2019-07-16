Погода на 16 июля в Тюмени: будет пекло

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-16T05:00:24+03:00

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Сегодня, 16 июля, в Тюмени утром будет небольшая облачность, но продлится она недолго. Днем и вечером ожидается ясная погода. Не будет и намека на дождь.

Температура воздуха ночью составит +21, +23 градусов, днем потеплеет до 24 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +26. Вечером столбик термометра опустится до отметки +18 градусов. Ветер юго-восточный, переходящий в западный 2-5 метров в секунду.

16 июля почитается память благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.

ИСТОЧНИК KP.RU