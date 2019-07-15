Супружеская пара из Тюменской области выиграла в лотерею загородный дом

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-15T15:45:54+03:00

За день до этого мужчине приснилась крупная рыба

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Станислав и Алена Дидык из Тюменской области выиграли в «Русском лото» выиграли загородный дом стоимостью 700 тысяч рублей. Мужчина прыгал от радости.

– Накануне выигрыша победителю приснилась крупная рыба. Мужчина был уверен, что этот сон к деньгам. На следующий день Станислав купил лотерейный билет и выиграл, – рассказали в пресс-службе «Столото».

– В билете осталось одно число. Я подумал, что сейчас точно будет бочонок с номером «21». Так и вышло! Прыгал от радости. Сразу позвонил супруге и сообщил новость, – рассказывает сам счастливчик.

По информации пресс-службы, у мужчины двое детей. Станислав работает водителем, Алена – товаровед. Свободное время супруги уделяют семейному хобби – рыбалке.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что житель Тюменской области выиграл в лотерею более 32 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU