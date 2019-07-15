Молодые музыканты из России стали обладателями наград фестиваля Kustendorf CLASSIC

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-15T14:39:52+03:00

За 4 года российское представительство в конкурсной программе фестиваля выросло с 7 до 25 участников. Фото предоставлено организаторами

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В сербском Мечавнике 12 июня завершился VII фестиваль русской музыки Kustendorf CLASSIC. В течение трех дней учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Белоруссии состязались в мастерстве исполнения классической музыки.

Уже не первый год фестиваль организует сербский режиссер Эмир Кустурица при поддержке компании «Газпром нефть». В числе звезд классической музыки в вечерних концертах Kustendorf CLASSIC-2019 выступил выдающийся баритон Мариинского театра Василий Герелло. Он исполнил старинные русские романсы и неаполитанские песни. Фестиваль также посетил альтист и дирижер Юрий Башмет.

- Я слышал много восторженных отзывов о фестивале и мечтал здесь побывать. В этом году, к счастью, такая возможность появилась, и, должен признаться, мне очень понравилось и место проведения фестиваля, и его атмосфера. Я бы назвал это маленьким раем для музыкантов. Повсюду звучит музыка, совсем юные музыканты играют Шуберта, Шопена, Листа, собственные сочинения, – поделился Юрий Башмет.

По традиции, признанные мэтры не только радовали публику своими выступлениями, но и передавали опыт начинающим музыкантам. Так, мастер классы для участников фестиваля провели известные пианисты – Юрий Розум и Олег Вайнштейн, а также популярный сербский актер Милош Бикович.

В итоге главный приз фестиваля – Золотую матрешку в младшей возрастной группе 13-17 лет завоевал Валерий Макаров из Самары. Серебряная матрешка досталась Александру Тяну из Санкт-Петербурга, а Бронзу вручили Мирославу Батальонку из Минска.

Среди участников возрастной группы 17 - 25 лет лучшим стал Михайло Живойинович из Восточного Сараево. Серебряной матрешки удостоена Анастасия Михновец из Минска, Бронзовую матрешку получила Анна Савкина из Москвы.

Фестиваль закрылся большим гала-концертом звезд мировой классической сцены. Перед зрителями выступили – виолончелист, народный артист Армении Нарек Ахназарян, баритон «Мариинки» Ефим Завальный, скрипач, основатель кроссовер-оркестра Almazian Symphony Хачатур Алмазян.

- Фантастический фестиваль, который имеет огромное значение и для молодых музыкантов, и для нас, педагогов! Мы хорошо знаем московскую и петербургскую музыкальные школы, а здесь выступают ребята из разных, иногда самых удаленных уголков России – Омска, Ханты-Мансийска, Тюмени, Томска, и мы видим россыпь талантов в масштабе всей страны! Мне также очень приятно, что впервые в этом году на фестивале вместе с Сербией и Россией представлена Белоруссия. В нашей музыкальной культуре много общего, – отметила ректор Белорусской музыкальной академии, председатель жюри фестиваля Kustendorf CLASSIC Екатерина Дулова.

ИСТОЧНИК KP.RU