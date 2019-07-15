2019-07-15T13:52:39+03:00
Общество

Тюменскую юрфирму оштрафовали за неправильно составленную претензию

Апелляция не помогла уйти от уплаты крупной суммы
Вадим Бегун
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Крупный штраф наложили на тюменскую юридическую фирму.Крупный штраф наложили на тюменскую юридическую фирму.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменскую фирму «Префектъ», предоставляющую юридические услуги, оштрафовали за то, что там неправильно составили претензию. Недовольный гражданин обратился в Роспотребнадзор.

– В наш адрес поступило обращение, в котором житель Тюмени рассказал, что ему было прислано уведомление от поставщика газа о предстоящем отключении. Потребитель за получением консультации обратился в ООО «Префектъ». Ими был подготовлен проект претензии в ОАО «Тюменьмежрайгаз», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там пояснили, что составленные юристами документы направлены на разрешение ситуации, тогда как фактически режим ограничения газа введен не был. Фирма была оштрафована в размере 100 тысяч рублей. Уйти от оплаты штрафа не помогла и апелляция в Арбитражный суд Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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