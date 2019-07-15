2019-07-15T13:31:42+03:00
Общество

Врачи рассказали о состоянии тюменцев, пострадавших в аварии на Старотобольском тракте

Два человека получили очень серьезные травмы
Вадим Бегун
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Один пострадавший направлен на амбулаторное наблюдение. Фото - "ЧС Тюмень".Один пострадавший направлен на амбулаторное наблюдение. Фото - "ЧС Тюмень".
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Трое пострадавших во вчерашней аварии на Старотобольском тракте находятся сейчас в областной клинической больнице №2 Тюмени. Двое в тяжелом состоянии, за одним будут амбулаторно наблюдать.

– Один пострадавший получил множественные раны лица. После оказания необходимой помощи был направлен на амбулаторное наблюдение. 17-летняя девушка с тяжелой сочетанной травмой была госпитализирована в отделение реанимации. Ей по экстренным показаниям выполнена операция по поводу скелетной травмы. В настоящее время состояние оценивается как тяжелое стабильное. Сегодня переведена на самостоятельное дыхание, получает лечение в полном объеме в условиях отделения интенсивной терапии, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она также сообщила, что другая 30-летняя пострадавшая получает стационарное лечение, у нее ушиб головного мозга средней степени тяжести. Состояние у пациентки удовлетворительное. У другого мужчины дела обстоят хуже – он находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним, накануне вечером на развилке Ошкуково-Криводаново врезались друг в друга Тойота и Хендай. Одна машина улетела в кювет, у другой смяло переднюю часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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