2019-07-15T12:32:04+03:00
Общество

Стало плохо от жары: за выходные тюменцы вызывали "скорую" на улицу более трехсот раз

Дурно было и взрослым, и детям
Вадим Бегун
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Тюменцы изнывают от жары.Тюменцы изнывают от жары.Фото: Вадим Бегун
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За выходные на станцию тюменской скорой помощи поступило более трехсот экстренных вызовов на улицу. Жителям становилось плохо от жары и перегрева: вызывали и к взрослым, и к детям.

Кроме того, были вызовы на пляжи.

– Врачи отмечают, что жаркая погода привела к более активному отдыху, что стало следствием вызова бригады к детям на различные легкие травмы. Медики напоминают, что в такую погоду надо пить больше воды, не забывать про головные уборы, не находится долго на солнце. И особенно следует за своим самочувствием следить тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем – постарайтесь избежать большой активности на улице, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Отметим, что эта неделя в Тюмени будет жаркой. Средняя температура воздуха в эти дни составит 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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