В Тюмени заведут необычные часы

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-15T12:33:21+03:00

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В этом году тюменские власти обещают горожанам массу интересных мероприятий. Так, 27 июля творческие коллективы города заведут часы, которые станут началом отсчета времени до 75-летия Тюменской области.

– Следить за временем будет таинственный часовщик: каждый день ровно в полдень он будет проводить небольшой перфоманс для всех желающих. И, конечно же, после этого действа табличка с количеством дней, оставшимся до юбилея области, будет меняться, – рассказали в департаменте культуры администрации города Тюмени.

Там отметили, что стать частью праздника сможет любой желающий, для этого достаточно посетить творческую мастерскую на площади 400-летия Тюмени, которая будет работать в будни с 12 до 20 часов. Гости смогут создать интерактивную открытку со своим фото и даже записать видеопоздравление любимому городу.

ИСТОЧНИК KP.RU