2019-07-15T11:32:27+03:00
Общество

В Тюмени жителей Мельникайте на две недели оставят без горячей воды

УК должны были предупредить жильцов
Вадим Бегун
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Тюменцы останутся на две недели без горячей воды.Тюменцы останутся на две недели без горячей воды.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени на две недели отключат горячую воду на улицах 30 лет Победы, Широтной, Мельникайте, 9 Января, Волгоградской, Демьяна Бедного, Гнаровской, Депутатской, Калинина и других. Пятый этап опрессовок начинается 16 июля.

– В ходе испытаний специалисты повысят давление на определенном контуре системы и произведут временную выдержку. После чего давление на участке снизят до рабочего. Такой метод обследования позволит выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле и корпусах, – рассказали в пресс-службе УСТЭК.

Завершится пятый этап опрессовок в Тюмени 29 июля.

До этого горячую воду отключали в домах на улицах Рижской, Пермякова, Республики, 50 лет ВЛКСМ, Тульской, 50 лет Октября и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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