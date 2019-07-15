Тюменцев переселят из аварийного жилья благодаря субсидии

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-15T10:45:30+03:00

На эти цели выделено почти 100 миллионов рублей

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Жителей Тюменского и Тобольского районов переселят из аварийного жилья благодаря субсидии из областного бюджета. Всего расселят 35 жилых помещений.

– Более 91 миллионов рублей направят на приобретение или предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в деревнях Медянки Татарские, село Бизино и деревня Подрезова Тобольского района. Здесь расселят 35 жилых помещений, – рассказали в пресс-службе Правительства региона.

Там добавили, что в Тюменском районе также переселят жителей 43 аварийных домов в поселке Боровский и селе Успенка. На эти цели будет израсходовано более 98 миллионов рублей.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что за два года в Тюменской области новоселами станут почти полторы тысячи человек. Региональный фонд ЖКХ выделил более 220 млн рублей на переселение граждан из ветхого жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU