В учебном хозяйстве известного тюменского университета выявлены многочисленные нарушения

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-15T10:00:16+03:00

В помещении даже не было стекол

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Управление Россельхознадзора по Тюменской области провело внеплановую проверку в отношении учхоза ГАУ Северного Зауралья. В результате выявлены нарушения ветеринарных правил. Оказалось, что в помещениях не убирались.

– В ходе контрольных мероприятий установлено, что в молочном помещении не проводится мойка и дезинфекция, в оконных проемах нет стекол, а в стене имеются дыры. Кроме того, ливневая система крыши устроена таким образом, что все дождевые осадки стекают в помещение возле емкости для хранения молока, концы труб заглушены деревянными чурками, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что были выявлены и другие нарушения ветеринарных правил. Управлением выдано предписание об устранении нарушений. Учебное хозяйство привлечено к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU