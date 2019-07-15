В учебном хозяйстве известного тюменского университета выявлены многочисленные нарушения
Управление Россельхознадзора по Тюменской области провело внеплановую проверку в отношении учхоза ГАУ Северного Зауралья. В результате выявлены нарушения ветеринарных правил. Оказалось, что в помещениях не убирались.
– В ходе контрольных мероприятий установлено, что в молочном помещении не проводится мойка и дезинфекция, в оконных проемах нет стекол, а в стене имеются дыры. Кроме того, ливневая система крыши устроена таким образом, что все дождевые осадки стекают в помещение возле емкости для хранения молока, концы труб заглушены деревянными чурками, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что были выявлены и другие нарушения ветеринарных правил. Управлением выдано предписание об устранении нарушений. Учебное хозяйство привлечено к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU