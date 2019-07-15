В Тобольске установят тысячу контейнеров для мусора

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-15T09:04:35+03:00

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Тысячу мусорных контейнеров установят в Тобольске до 2020 года. Пока ситуация с ними в городе сложная.

Градоначальник Максим Афанасьев провел совещание по вопросам сбора и вывоза мусора. Оказалось, что на сегодняшний день эта проблема стоит остро. Так, есть острая необходимость замены 89 сломанных контейнеров.

– Из-за повсеместного обновления спрос на новые баки значительно превышает предложение. Тем не менее, обязательство по замене в ближайшее время компания на себя взяла. Управляющие компании, нуждающиеся в новых контейнерах, получат их после инвентаризации. Оставшиеся, а их около тысячи, будут установлены ориентировочно к первому января 2020 года, – рассказал генеральный директор «ТЭО» Константин Фрумкин.

Также на совещании был поднят вопрос ухода от мусоропроводов. На сегодняшний день в Тобольске домов с такой формой сбора мусора порядка сотни. В течение месяца власти должны определить места для контейнерных площадок у этих многоэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU