Тюменского бизнесмена не пустили за границу из-за огромного долга за свет

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-15T08:41:24+03:00

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Предпринимателя из Заводоуковска развернули на границе с Казахстаном, отправив домой. Оказалось, что у него есть немалый долг за электроэнергию – порядка 300 тысяч рублей.

– Его ошибкой стало пренебрежение к исполнению своих финансовых обязательств перед топливно-энергетическим комплексом за оказанные услуги. В итоге должнику пришлось вернуться обратно в Заводоуковск, оплатить почти 300 тысяч рублей за услуги ТЭК и только после этого спокойно ехать в Казахстан, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там напомнили, что проверить наличие задолженности может каждый с помощью электронного сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте – нужно всего лишь ввести свои имя и фамилию. Наличие исполнительных производств можно увидеть на едином портале государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU