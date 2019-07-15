На тротуарах в Тюмени появились подсказки для пешеходов

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-15T07:40:39+03:00

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В Тюмени на тротуары нанесли с помощью трафарета и специальной краски предупреждающие надписи «Пешеход! Иди на переход!». Они появились в местах, где нет пешеходных переходов, но пешеходы переходят проезжую часть.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами напомнили тюменским пешеходам о необходимости правильного перехода дороги.

– Места для нанесения предупредительных призывов выбраны в ходе мониторинга поведения пешеходов в одном из районов Тюмени, где расположены несколько образовательных учреждений. Информационные сообщения, нанесенные непосредственно в местах, где пешеходы, рискуя, переходят дорогу, рассчитаны на привлечение внимания взрослых пешеходов и предупреждения детей, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации ведомства, это лишь часть масштабного проекта, который планируют реализовать активная молодежь и автоинспекторы в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU