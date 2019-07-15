Несколько светофоров отключат сегодня в Тюмени сегодня с раннего утра

СЕГОДНЯ 05:39 2019-07-15T05:39:59+03:00

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Сегодня, 15 июля, в Тюмени с 8 утра до пяти часов вечера в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены светофорные объекты.

Так, перестанут работать светофоры на пересечении улиц Ямской и Бакинских Комиссаров, на пересечении улиц Барнаульской и Бакинских Комиссаров, а также на пересечении улиц Аккумуляторной и Ямской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU