Несколько светофоров отключат сегодня в Тюмени сегодня с раннего утра
Сегодня, 15 июля, в Тюмени с 8 утра до пяти часов вечера в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены светофорные объекты.
Так, перестанут работать светофоры на пересечении улиц Ямской и Бакинских Комиссаров, на пересечении улиц Барнаульской и Бакинских Комиссаров, а также на пересечении улиц Аккумуляторной и Ямской.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU