2019-07-15T06:20:02+03:00
Общество

Спасатели на тюменской набережной рассказывают горожанам о безопасности на воде

В основном виновник трагедии – сам человек
Вадим Бегун
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Тюменцам нельзя забывать о правилах нахождения в воде.Тюменцам нельзя забывать о правилах нахождения в воде.Фото: Вадим Бегун
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Каждый день с 10 утра до 10 вечера территорию набережной реки Туры патрулируют 10 спасателей. Они рассказывают горожанам об безопасности на воде и распространяют памятки о правилах поведения на водных объектах.

Каждый спасатель укомплектован оборудованием и снаряжением, включающим спасательную веревку. В любой нештатной ситуации нужно звать специалиста. Только он может организовать спасательные работы или вызовет подкрепление, напомнили в пресс-службе администрации города Тюмени.

– С наступлением лета сотни людей устремляются на отдых к водоемам. Это всегда некоторая опасность и риск, даже тот, кто хорошо умеет плавать, может попасть в беду, порой фатальную. Чаще всего к трагедии приводят купание в запрещенных местах, алкогольное опьянение, отсутствие присмотра за детьми, – сообщили в пресс-службе.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что из-за жары тюменцы облюбовали городские пляжи: базы отдыха забиты битком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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