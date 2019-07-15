2019-07-15T05:00:07+03:00
Общество

Погода на 15 июля в Тюмени: весь день будет облачно

Осадки не ожидаются
Вадим Бегун
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Можно продолжать купаться.Можно продолжать купаться.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 15 июля, в Тюмени весь день будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха ночью составит +19, +20 градусов, днем потеплеет до 31 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +32. Вечером столбик термометра опустится до отметки +25 градусов. Ветер юго-восточный 1-5 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Фотия, митрополита Киевского. В прежние времена в этот день был еще праздник Берегини. Берегиня почиталась хранительницей от зла и защитницей здоровья. К этому времени поспевает ранняя вишня. Наши предки заметили: если к 15 июля на деревьях «проглянут» первые желтые листья, то осень наступит рано, и зима будет ранней. К тому же, в период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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