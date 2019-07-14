2019-07-14T17:36:51+03:00
Звезды

Стало известно, кто будет хэдлайнером фестиваля хип-хоп культуры FREEMUSIC 3.0

Мероприятие пройдёт 3 августа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/freemusictmnФото: https://vk.com/freemusictmn
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Музыкальный фестиваль для любителей хип-хоп культуры FREEMUSIC 3.0 состоится в Тюмени 3 августа. По информации «Моего портала», своё творчество городу представят рэперы и битбоксеры – они же посоревнуются в баттлах. Пока точное место проведения не известно, зато заявки на участие можно подать уже сейчас.

Фестиваль проходит в областной столице уже в третий раз. За это время на нём выступили свыше 60 рэперов и битбоксеров со всего региона, посмотрели действие – 700 зрителей. Учитывая, что фестиваль окружён всеми направлениями уличной городской культуры, в его программе не только музыка, но и брейк-данс, футбольный фристайл, стрит-фуд и скейтбординг.

В этом году организатор фестиваля Сергей Черня выиграл финансовую поддержку в конкурсе проектов от МТЦ «Космос», поэтому ожидается приезд хэдлайнеров. Один из них – екатеринбуржец Петр Саранча, чемпион России по битбоксу 2017, участник Grand Beatbox Battle в Швейцарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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