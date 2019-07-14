Спасатели подняли тело 15-летнего подростка, утонувшего в Пышме под Тюменью
Трагедия случилась в селе Онохино
Спасатели подняли тело 15-летнего подростка, утонувшего в Пышме под ТюменьюФото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Поисково-спасательный отряд ТОСЭР поднял на поверхность тело 15-летнего мальчика, который утонул в Пышме, неподалёку от Тюмени, в селе Онохино. Тело ребёнка искали два дня.
Как рассказал начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР Евгений Булкин, тело подняли из воды сегодня, искали его со вчерашнего дня. По его словам, запрос о поисках пришёл 13 июля после обеда, и водолазы оперативно выехали на место происшествия.
- Поиски результата не дали. Было принято решение продолжить сегодня, тело ребенка было найдено, - рассказали в ТОСЭР.
Отметим, что на Пышме на территории региона нет специальных мест для купания.
ИСТОЧНИК KP.RU