Перед Днём города в Тюмени запустили уникальный проект

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-14T14:35:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии 433-летия Тюмени в городе стартовал новый интересный проект. Инициативная группа во главе с реставратором Вадимом Шитовым в течение нескольких дней рисовала на улицах в исторической части Тюмени двухкилометровую линию золотого цвета, чтобы связать воедино старинные особняки, украшенные деревянными элементами.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», это нужно для пешеходной прогулки с аудиогидом «Легенды и символы тюменской резьбы», разработанной региональным Центром возрождения народных промыслов.

Чтобы встать на экскурсионную тропу для самостоятельного путешествия мимо 12 памятников деревянного зодчества, необходимо скачать на мобильник специальное приложение. Любителям старины поможет и QR-код на стене возле объекта. Направьте на него телефон, найдите в приложении тур «Легенды и символы Тюменской резьбы» и начните «гулять» с начальной точки – улицы Семакова, 1. Продвижение можно отслеживать по электронной карте.

Если вдруг сбились в пути – вам поможет золотая линия. Чтобы сделать тропу сияющей, в неё добавили специальный компонент, который позволяет её увидеть издалека. По словам Вадима Шитова, при приближении к каждому новому объекту экскурсии аудиогид включается самостоятельно. - Если по техническим причинам этого не случилось, можете включить аудиогид из мобильного приложения в соответствии с номером объекта. Также на пути движения размещены стенды с информацией по памятникам, где дублируется контент мобильного приложения, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU