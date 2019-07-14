2019-07-14T12:52:42+03:00
Общество

В Казанском районе дети соберут цветик-семицветик

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Казанском районе дети соберут цветик-семицветик. Фото: кадр из мультикаВ Казанском районе дети соберут цветик-семицветик. Фото: кадр из мультика
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В районной детско-юношеской спортивной школе Казанского района Тюменской области 19 июля состоится квест для семей с детьми-инвалидами «Цветик-семицветик». Как сообщает портал «Мегатюмень», квест будет состоять из семи этапов, за прохождение каждого команда будет получать лепесток цветка.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» Марии Федоренко, организаторы подняли хорошую проблему: социализацию ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

- Мы согласились с ними, что она невозможна без поддержки и веры близких, то есть семьи. Но бывает, родителям сложно понять ребенка и наоборот и бесконфликтно решить проблему. Поэтому мы с удовольствием поддержали инициативу команды, чтобы они смогли помочь семьям сплотиться и узнать друг друга лучше, - отметила она.

Как отметила руководитель проекта Светлана Филиппова, в Казанском районе проживает 128 детей с ограниченными возможностями (заболевания нервной системы, психические расстройства, врождённые аномалии и т.д.). Светлана отметила, что она хочет помочь социализироваться детям, чтобы они почувствовали себя полезными и ценными обществу.

Отметим, что в квесте примут участие семьи, числящиеся в центре соцобслуживания населения Казанского района. Все желающие могут подать заявку по телефону: 8 (34553) 4-12-03. Следующий квест пройдет 16 августа в 14:00 также на базе спортивной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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