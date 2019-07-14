2019-07-14T11:17:24+03:00
Общество

Тюменские ребята попробовали себя в профессии геолога

В «Энергетике» стартовала региональная полевая олимпиада
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские ребята попробовали себя в профессии геологаТюменские ребята попробовали себя в профессии геологаФото: pixabay.com
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Региональная полевая олимпиада юных геологов прошла в тюменском загородном детском центре «Энергетик». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, мероприятие стало частью специализированной смены «Каменный цветок», куда съехались 60 ребят от 8 до 17 лет.

В течение недели ребята изучали науки о земле, в т.ч. и геологию. Настоящий геолог много времени работает в отрыве от благ цивилизации, поэтому навыки бывалого туриста, знание основ оказания медпомощи и выживания в природе придут как нельзя кстати. Команды юных геологов проверили себя в ориентировании на местности, обустройстве стоянки и в других «профессиональных» навыках.

По итогам олимпиады лучшие команды получили дипломы, подарки и кубки от нефтегазовых компаний. В старшей группе лучшей стала команда «Малахит», в младшей – «Аметист».

ИСТОЧНИК KP.RU

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