В тюменских посёлках в этом году установят 79 блочных станций водоочистки

СЕГОДНЯ 06:48 2019-07-14T06:48:53+03:00

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В тюменских посёлках с населением 200+ человек в 2019 году установят 79 блочных станций водоочистки. Как сообщает «Тюменская линия», в 2018-м эта цифра остановилась на отметке 122 павильона, а с 2004 по 2018 в регионе поставили 505 таких блочных станций.

Павильон подготовки питьевой воды – это привозной блокбокс, в котором есть всё необходимое оборудование для водоочистки. В Тюменской области их стали применять с 2004 года, в рамках региональной программы «Чистая вода». По словам заместителя директора департамента ЖКХ Алексея Майера, первые павильоны ставили с розливом воды в тару потребителя.

- Каждый житель берет воду с колодца или со скважины. У одного из общественных колодцев населенного пункта мы устанавливаем блокбокс водоочистки. В посёлках по-разному устроена система водоснабжения: есть населенные пункты, в которых вода поступает в водопроводную сеть, есть и такие села, куда воду привозят автотранспортом. Поэтому в муниципалитетах по-разному организуют водоочистка, - отметил Алексей Майер.

Напрямую в сеть блокбоксы водоочистки устанавливают там, где развита сеть водоснабжения, и таких павильонов в области уже 107. Как отметил глава регионального департамента ЖКХ, системами водоочистки сегодня обеспечены все населённые пункты численностью более 350 человек, в этом году планка снижена.

ИСТОЧНИК KP.RU