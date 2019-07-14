Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло

СЕГОДНЯ 06:00 2019-07-14T06:00:10+03:00

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В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19… C, днём +28…+33…C.

По народному календарю 14 июля – День братьев Космы и Дамиана, которые жили в Риме при царе Карине, но на Руси их звали Кузьма и Демьян. С этого дня начинался сенокос. Крестьяне приговаривали: «Кузьма-Демьян ни свет, ни заря встают, баб на покос ведут»; «Козьма и Демьян пришли — мы на покос пошли».

Огородники начинали полоть грядки и собирать первые корнеплоды. Даже поговорка была: «Огород – бабий доход». К этому дню поспевала малина и крыжовник, из которых варили варенье и делали компоты.

ИСТОЧНИК KP.RU