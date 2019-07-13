В Тюмени горела квартира в доме на улице Карла Маркса
Пострадавших нет
В Тюмени горела квартира дома на улице Карла Маркса. Фото: ЧС Тюмень
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В Тюмени сегодня, 13 июля, произошёл пожар в квартире жилого дома по ул. Карла Маркса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 12.44 и через три минуты пожарные уже были на месте.
Прибывшие на место ЧП огнеборцы установили, что горела квартира на втором этаже. Тушили пожар 12 человек личного состава МЧС и 4 единицы спецтехники. Огонь повредил имущество на площади 5 кв. м.
К счастью, пострадавших нет – жильцы покинули здание ещё до прибытия пожарных. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU