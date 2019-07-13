Тюменских дачников на рассвете будят необычные птицы

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-13T12:01:28+03:00

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На Андреевском озере, в окрестностях одного из тюменских кооперативов, поселилась пара лесных голубей вяхирей. Очевидцы рассказывают, что на рассвете эти птички будят дачников своеобразными характерными звуками. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на дачника Геннадия, эти звуки напоминают воркование домашних голубей, но их можно принять и за голос филина, особенно по вечерам.

Орнитологи говорят, что вяхирь – птица не редкая для тюменских лесов. Уникально то, что она поселилась рядом с человеческим жильём, ведь дикий лесной голубь любит тишину.

- Из-за того, что в России существенно развивается пеший и автомобильный туризм, голуби покидают места обитания, к которым так привыкли. Они почти перестали заселяться в пригородных лесах, посещаемых грибниками почти весь летний период. А здесь поселились в зеленой зоне, в окружении довольно шумного племени тюменских дачников, - говорят орнитологи.

По словам Геннадия, который и увидел осторожную птицу, они действительно красивые – с серо-голубоватым оперением, на груди – красновато, а на шее – зеленоватый металлический отлив.

- Когда птица летит, виднеются красивые белые полосы, пересекающие крылья поперек, - отметил очевидец.

Отметим, что голубь-вихарь обитает практически во всей Европе, кроме северных районов. На время холодов птица улетает из Сибири в тёплые края.

ИСТОЧНИК KP.RU