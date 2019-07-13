2019-07-13T10:19:01+03:00
Общество

Тюменцев зовут на субботник, чтобы очистить от мусора лесополосу

Там можно будет кататься на великах и просто бегать
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцев зовут на субботник, чтобы очистить от мусора лесополосуТюменцев зовут на субботник, чтобы очистить от мусора лесополосуФото: pixabay.com
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Жители Тюмени планируют очистить от мусора лесополосу – от ул. Пермякова до ул. Мельникайте, который находится между ул. 30 лет Победы и железной дорогой. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», активисты во главе с Мариной Соловьёвой решили его благоустроить, чтобы там можно было кататься на велосипедах, самокатах и просто побегать. Правда, сейчас там много мусора, битого стекла и старых колёс.

По словам Марины Соловьёвой, в лесополосе две параллельные прямые тропинки, которые лучше всего подходят для активного отдыха.

- Мы запланировали два субботника - в среду и в воскресенье. Приглашаем всех неравнодушных. В этот раз нам потребуется мужская сила, потому что нужно вынести из лесополосы шпалы. Их там очень много, они тяжелые. С представителями управы мы уже договорились, что хотим навести порядок здесь, - отметила она.

По мнению Марины, после очистки и благоустройства эта территория будет востребована. По ней можно быстро доехать на велике от Мельникайте до Пермякова, перейти через мост и оказаться в центральной части города. Также активисты планируют повесить в лесополосе таблички «Мусор уноси с собой».

Генеральная уборка запланирована на 17 и 21 июля. Сбор участников у входа в тюменский водоканал в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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