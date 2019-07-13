СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-13T09:22:03+03:00

Десять человек в Тюменской области сдали ЕГЭ на 99 баллов Фото: Татьяна Коркина

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Десяти участниками ЕГЭ по профильной математике, английскому языку и обществознанию не хватило всего одного балла, чтобы получить заветную сотню в этом году. В число таких выпускников вошли ученики Демьянской школы им. Гвардии матроса А. Копотилова Уватского района, тобольской гимназии им. Н.Д. Лицмана, Областной физико-математической школы, тюменских школ №17 и №170, гимназий №1, №16 и №12, а также один выпускник прошлых лет.

По словам начальника центра оценки качества образования Тюменской области Сергея Лунёва, в 2019 году средний балл вырос по всему предметам.

- По английскому языку средний балл повысился с 69 до 73, на 10% увеличилось количество ребят, сдавших на 81 и более баллов, от 90 баллов и выше получили вдвое больше выпускников, чем в прошлом году, - отметил он.

Кроме того, в 2019 году Тюменская область побила рекорд 2018-го по количеству стобалльников – на 100 баллов ЕГЭ сдал 61 выпускник.

ИСТОЧНИК KP.RU