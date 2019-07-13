2019-07-13T06:28:09+03:00
Происшествия

В Тюменском районе новый знакомый «отжал» у собутыльника велик

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменском районе новый знакомый «отжал» у собутыльника великВ Тюменском районе новый знакомый «отжал» у собутыльника великФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который подозревается в краже велосипеда. Как рассказали в УМВД по Тюменской области, в дежурную часть МО «Тюменский» поступило сообщение от 44-летнего жителя деревни Молчанова, который сообщил, что остался без двухколёсного друга.

Выяснилось, что злоумышленник и потерпевший познакомились за несколько дней до случившегося, вместе они распивали спиртные напитки. Проводив гостя до дома, мужчина заметил оставленный без присмотра и не пристёгнутый замком велосипед 44-летнего знакомого и стащил его.

Велик он поставил в своём сарае, рассчитывая, что новый друг о нём не вспомнит. На следующий день к нему пришли полицейские, который изъяли велосипед и вернули владельцу. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Тюмени 13 июля: лето, солнце, жара - танцуй до утра!
Тюменские инвалиды попросили оснастить автобусы подъемниками
Второго пострадавшего в аварии у Шорохово везут в Тюмень
Казахстанцы пытались незаконно провезти в Тюменскую область почти 4 тонны продукции
Тюменский суд заблокировал сайт, где продавали дипломы
Тюменцам рассказали, где можно безопасно искупаться в черте города
Наркодилершу, объявленную в федеральный розыск, задержали в Тобольске
Тюменские транспортники за год перевезли почти 200 миллионов пассажиров
Тобольские гаишники разогнали горожан с парковок для инвалидов
В Тюмени создали экскурсионный маршрут «Легенды и символы Тюменской резьбы»
На тюменской парковке шинами выложили неприличную фигуру
В Тюмени полицейские нашли 30 наркопритонов
Стали известны подробности утреннего ДТП на тюменской трассе
ЧП на тюменском заводе: дозатор наехал на рабочего
В Тюмени приставы закрыли известный ресторан
Автоледи, из-за которой женщина переломала кости и ребра, пойдет под суд в Тюмени
Пьяный тюменец надругался над пенсионеркой
Ярко, незабываемо: фестиваль садов пройдет в Тюмени
Ребенок в реанимации: подробности утренней аварии на тюменской трассе
Тоболяки обсудят будущее Александровского сада онлайн
На Цветном бульваре в Тюмени заработала новая платежно-пропускная система