В Тюменском районе новый знакомый «отжал» у собутыльника велик

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-13T06:28:09+03:00

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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который подозревается в краже велосипеда. Как рассказали в УМВД по Тюменской области, в дежурную часть МО «Тюменский» поступило сообщение от 44-летнего жителя деревни Молчанова, который сообщил, что остался без двухколёсного друга.

Выяснилось, что злоумышленник и потерпевший познакомились за несколько дней до случившегося, вместе они распивали спиртные напитки. Проводив гостя до дома, мужчина заметил оставленный без присмотра и не пристёгнутый замком велосипед 44-летнего знакомого и стащил его.

Велик он поставил в своём сарае, рассчитывая, что новый друг о нём не вспомнит. На следующий день к нему пришли полицейские, который изъяли велосипед и вернули владельцу. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU