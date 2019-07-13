Погода в Тюмени 13 июля: лето, солнце, жара - танцуй до утра!

СЕГОДНЯ 05:19 2019-07-13T05:19:46+03:00

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В Тюмени сегодня, 13 июля, ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20… C, днём +27…+32…С.

По народному календарю 13 июля – день двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. Истории их жизни изложены в Евангелии и книге «Деяние святых апостолов». В этот день на Руси чествовали лето, которое вступало в свою самую жаркую пору. Собираясь на покос, люди надевали лучшие платья и веселились до позднего вечера.

Как и на Пасху, 13 июля было принято красить яйца и обмениваться ими друг с другом. Готовили из них и яичницу: с сыром, зелёным луком, хлебом и ветчиной. Популярным блюдом была яичница с селёждкой.

ИСТОЧНИК KP.RU